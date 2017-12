Reiziger: Voor mij is het niet een leuke omstandigheid

Michael Reiziger, normaal gesproken de trainer van Jong Ajax, is in de laatste wedstrijd van Ajax 1 voor de winterstop de eindverantwoordelijke. Sinds het ontslag van Marcel Keizer zit Ajax zonder hoofdtrainer. Reiziger is daarom voor het duel met Willem II van zondag de interim-trainer. Voor Reiziger was het een verrassend besluit.

‘Ik zat thuis en Marc (Overmars, red.) belde om toch nog terug naar De Toekomst te komen. Daar werd het nieuws meegedeeld’, zei Reiziger tegen Ajax TV. Reiziger, die afgelopen zomer overkwam van Sparta Rotterdam waar hij assistent-trainer was, moest even wennen. ‘Ik was eerst nog bezig met het verwerken van het nieuws. Natuurlijk doe je dit ook voor de club. Voor mij is het niet een leuke omstandigheid, waarin je dan trainer van Ajax 1 bent.’



‘We gaan gewoon alles erop gooien dat we die wedstrijd gaan winnen’, zei Reiziger, die nog met de spelers van Ajax 1 moet praten. ‘Ik heb de spelers nog niet gesproken. Dat komt morgen allemaal. Ik had een drukke middag. We hebben de beelden van de tegenstander doorgenomen, wat wij er tegenover gaan stellen en wat er allemaal kan gebeuren. Zodat we niet voor verrassingen komen te staan.’



De 44-jarige Reiziger gaat niet opeens wisselen. ‘De laatste weken gaat het in een stijgende lijn. Je gaat in één dag niet heel veel dingen veranderen. Ik heb een goed gevoel dat we die wedstrijd positief gaan afsluiten. Dat ga ik morgen ook zo overbrengen.’

