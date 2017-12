Ajax wil graag FC Utrecht-trainer Erik ten Hag als opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. FC Utrecht-verdediger en middenvelder Urby Emanuelson vraagt zich af of zijn trainer wel echt bij Ajax past.

Vervolg: Emanuelson over Ten Hag: Of dat mogelijk is bij Ajax, is de vraag

‘Ik denk dat hij sowieso de touwtjes in handen wil hebben en of dat mogelijk is bij Ajax, is nog maar de vraag’, zei Emanuelson, eerder spelend voor onder meer Ajax, tegen RTV Utrecht. De 31-jarige Emanuelson vindt Ten Hag een zeer goede trainer.



‘Als trainer zijnde en zijn werkwijze, past hij zeker bij Ajax. Alleen denk ik dat hij wel meer wil. Dan is de vraag of hij dat voor elkaar krijgt’, aldus Emanuelson.

Emanuelson over Ten Hag: Of dat mogelijk is bij Ajax, is de vraag

Een korte samenvatting: Ajax wil graag FC Utrecht-trainer Erik ten Hag als opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. FC Utrecht-verdediger en middenvelder Urby Emanuelson vraagt zich af of zijn trainer wel echt bij Ajax past..