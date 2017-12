Donderdagavond na afloop van de laatste gespeelde wedstrijd in de achtste finales van het KNVB bekertoernooi werd de loting verricht voor de kwartfinale.

Vervolg: Eerst bekerkraker in kwartfinale, Feyenoord ontvangt PSV

Hieruit is de eerste kraker naar boven gekomen, in de kwartfinale ontvangt de regerend landskampioen Feyenoord de koploper uit de Eredivisie PSV. In de wetenschap na de uitschakeling van Ajax, zal er dus weer een grote club sneuvelen en dus automatisch een kleinere club in de finale staan van het KNVB bekertoernooi van het seizoen 2017/2018.

Compleet overzicht KNVB loting:

Loting kwartfinales KNVB-beker:

AZ - PEC Zwolle

Feyenoord - PSV

FC Twente - SC Cambuur

Willem II - Roda JC

Speeldata: 30 januari, 31 januari en 1 februari 2018.

Eerst bekerkraker in kwartfinale, Feyenoord ontvangt PSV

Een korte samenvatting: Donderdagavond na afloop van de laatste gespeelde wedstrijd in de achtste finales van het KNVB bekertoernooi werd de loting verricht voor de kwartfinale..