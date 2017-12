De supportersvereniging van Ajax vindt dat er snel duidelijkheid moet komen omtrent de opvolger van Marcel Keizer en zijn staff.

Vervolg: Ajax fans eisen duidelijkheid na ontslag Keizer en staff

Ajax wist het tio Bergkamp, Keizer en Spijkerman donderdagmiddag op non actief te zetten, de druppel was de bekerblamage tegen FC Twente van woensdagavond. 'Keizer, Spijkerman en Bergkamp hebben allemaal hun rol gespeeld bij de resultaten van Ajax in de afgelopen periode. Toch hebben ze dat kunnen doen onder de leiding van de andere directieleden. We zitten niet te wachten op de club als een stuurloos schip, maar ook de directie moet in het proces kritisch worden beoordeeld,' laat Ajax directeur Fabian Nagtzaam weten in gesprek met Ajax Life.

'Wij verwachten een unaniem gedragen beslissing van de raad van commissarissen én de directie, Niet alleen voor de club, maar ook voor Ajaxsupporters is dit echt een pijnlijke dag. Het gaat nu om de juiste keuzes en de juiste oplossingen.'

De AFC supportersclub spreekt van een pikzwarte dag op Facebook, 'We roepen de verantwoordelijken binnen Ajax op om snel duidelijkheid in de ontstane situatie te verschaffen, met name naar de toekomst toe en dit keer wel eensgezind te besluiten over het proces naar en de benoeming van de nieuwe technische leiding van Ajax 1. Laten de verantwoordelijken hiervoor vooral naar zichzelf in de spiegel kijken.'

