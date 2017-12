Bosz: Nee nog niets van Ajax vernomen

In het Algemeen Dagblad reageert oud Ajax trainer Peter Bosz, dat Ajax hem nog niet heeft benaderd over een eventuele terugkeer.

De oud Ajax trainer die afgelopen zomer naar het Duitse Borussia Dortmund vertrok, kreeg donderdagmiddag het nieuws mee dat Keizer op non actief is gesteld bij de Amsterdammers. Waar Bosz net voor een wintersportvakantie werd benaderd, liet hij weten dat hij nog niets heeft vernomen uit Amsterdam.

Bosz liet weten weten na Dortmund even afstand te willen doen van het voetbal, 'In principe is in het voetbal een rekbaar begrip', schrijft het AD. 'Bij Ajax was zijn band met technisch directeur Marc Overmars uitstekend en dat is ie tot op de dag van vandaag nog steeds. Met Van der Sar is die warme band er niet, maar Bosz en hij leven ook zeker niet met elkaar op voet van oorlog na vorig seizoen.'

