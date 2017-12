PSV betaalt uiteindelijk 10,5 miljoen voor Romero

Waar PSV donderdagmiddag eindelijk Maximiliano Romero wist vast te leggen, laat zijn oud werkgever Velez duidelijkheid wat betreft de transfersom.

De 18-jarige Argentijnse aanvaller komt over voor een bedrag van 10,5 miljoen euro, bovendien valt te lezen op de clubwebsite van PSV dat een percentage van 10% is vastgelegd bij een eventuele doorverkoop.

Na bijna twee weken lang wel en niet, liet PSV donderdagmiddag via officiele kanalen weten dat Maximiliano Romero officieel is vastgelegd en een contract van vijf seizoenen heeft ondertekend in de lampenstad.

Er bestaat alleen nog onduidelijkheid of dat per 1 januari ingaat of per aankomende zomer.

