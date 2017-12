Dennis Bergkamp is op zijn zacchtsgezegd niet blij met de manier waarop hij op non-actief werd gesteld bij de Amsterdammers, de oud International is witheet en heeft flink uitgehaald naar Overmars en Edwin v.d Sar.

VI journalist Freek Jansen weet te melden dat Bergkamp niet blij is met de manier waarop hij donderdag op non actief werd gezet door de club. Ajax watcher Jansen laat weten: 'Bergkamp is woest geworden. Hij heeft ze voor alles en nog wat uitgemaakt. Hij was helemaal verbolgen over de gang van zaken.'

Jansen heeft zijn vraagtekens bij het ontslag van Bergkamp, wat volgens hem niet noodzakelijk was. 'Daar had je mee kunnen wachten tot volgende week. Maar de 'cultuurbewaker'... Hij werd heel belangrijk gemaakt.'

'Ajax wilde dat zo vaak benadrukken. Nu wordt hij dus ook zomaar opzij gezet", vervolgt Jansen. "Dat is heel opvallend. Maar het is een publiek geheim dat het al langere tijd niet meer goed ging tussen Bergkamp en Overmars.'

Bergkamp haalt vernietigend uit naar Overmars en V.d Sar

