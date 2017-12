Bayern haalt Wagner terug naar oude nest

De 30-jarige Sandro Wagner komt terug naar Bayern, waar de spits overkomt van het Duitse Hoffenheim 1899.

Waar de Duitse grootmacht al langer op zoek was naar een stand-in voor de Poolse aanvaller Lewandowski, viel de naam van Sandro Wagner al herhadelijk in Bayern. Het duurde echter nog even voordat het daad bij het woord werd gevoegd.

Donderdag wist Bayern echter alle laatste puntjes op de I te zetten en legt het Sandro Wagner vast tot medio 2020 bij de club. Naar verluidt moet Bayern het luttele bedrag van 13 miljoen euro overmaken naar Hoffenheim 1899.

'Een lange reis komt voor mij ten einde', zei Wagner, die zijn opleiding genoot in München. 'Ik kom weer naar huis, naar mijn club, naar mijn thuis. Ik ben zeer gelukkig dat alles gelukt is. Bayern is de beste club van Duitsland en een van de beste ter wereld. Toen de aanbieding kwam, hoefde ik niet lang na te denken.'

