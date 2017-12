Aad de Mos: Ontslag Keizer wel zien aankomen bij Ajax

Aad de Mos is allerminst geschrokken van het ontslag van trainer Keizer bij Ajax, waar hij twee weken geleden al zijn grote vraagtekens had bij de oefenmeester.

Wel is het tijdstip wat verkeerd als het aan Aad de Mos ligt, 'Ik had het gevoel dat ik naar een veredeld jeugdelftal zat te kijken', zegt de analist. 'Het elftal valt steeds uit elkaar in vijf spelers voor en vijf spelers achter, er is geen echte middenlinie. Dat zag je tegen FC Twente ook weer. Ze willen een soort zaalvoetbal spelen dat tot in het zestienmetergebied doorgaat. Ze hebben een valse uitslag tegen NAC genoteerd (0-8) maar verder zag je te weinig progressie.'

'In de wedstrijden tegen OGC Nice en Rosenborg, maar ook tegen ADO, twee keer tegen Twente vervallen ze steeds in dezelfde fouten. Vervolgens is Ajax even de dupe geworden van de Ziyech en Frenkie de Jong-hype. Maar Ziyech heeft gewoon te weinig rendement en wat De Jong doet dat is niets nieuws. Een inschuivende centrale verdediger kent het Nederlandse voetbal al zolang.'

'Verder is dit elftal te lief, ze worden nooit boos op elkaar, ze coachen elkaar te weinig. Daar ga je geen prijzen mee pakken. Ik had gedacht dat ze het zouden uitzingen tot en met de winterstop. Dat Dennis Bergkamp ook op non-actief is gezet doet me vermoeden, dat er meer heeft gespeeld. Ze moeten nu in elk geval voor een gelouterde trainer kiezen.'

