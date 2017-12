Ajax legt uit: Wij hebben er onvoldoende vertrouwen in

Ajax besloot donderdag om hoofdtrainer Marcel Keizer, assistent-trainer Hennie Spijkerman en individueel trainer en lid van het technisch hart Dennis Bergkamp op non-actief te zetten. Algemeen directeur Edwin van der Sar legde uit waarom de club uit Amsterdam dit heeft besloten.

'Wij kenden een nare zomer en een rommelige seizoenstart. Dat heeft iedereen meegekregen. Sportief gezien was de Europese uitschakeling het dieptepunt. Met name Marc Overmars en ik hebben de maanden daarna veelvuldig gesproken over de blijvende wisselvalligheid van het eerste elftal', zei Van der Sar op de website van Ajax.

Ajax gaat in gesprek met Keizer, Spijkerman en Bergkamp over ontbinding van het contract. De leiding van Ajax denkt niet de ambities kunnen worden gehaald met dit trio. Ze zijn onder meer ontslagen vanwege de tegenvallende sportieve prestaties. Met Bergkamp lag de club ook niet op een lijn wat betreft het te voeren beleid. Het ontslag van het trio volgt één dag na de uitschakeling tegen FC Twente (6-5 na strafschoppen) in de achtste finales van de KNVB Beker.

'Wij hebben er onvoldoende vertrouwen in dat wij op deze wijze het niveau gaan halen dat wij met Ajax nastreven. Ik betreur dit. Wij als directie zijn samen met de Raad van Commissarissen niet over één nacht ijs gegaan en zijn Marcel, Dennis en Hennie erkentelijk voor hun inspanningen voor de club', aldus Van der Sar.

