Ajax ontslaat coach Marcel Keizer en zijn staf

Ajax heeft donderdagmiddag bekend gemaakt dat het niet langer meer doorgaat met Marcel Keizer, Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp. De club hield de drie verantwoordelijk voor de resultaten.

UPDATE:

Michael Reiziger neemt tijdelijk de diensten waar bij Ajax 1. Hij wordt daarin geholpen door collega en goede vriend Winston Bogarde.

Ajax heeft donderdagmiddag laten weten via de officiele kanalen dat assistenten Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp en hoofdtrainer Marcel Keizer op non-actief worden gezet. Er wordt gewerkt aan contractontbindingen.

Op de website van de club wordt gesproken over onvoldoende vertrouwen in de trainers en zijn staf. Eerdere affaires van de staf met onder meer Peter Bosz zouden ook een rol hebben gespeeld in dit besluit, daar wordt verder niet over gesproken. Die affaire zorgde er toentertijd voor dat Bosz zijn biezen pakte en richting Duitsland vertrok.

Verder zal Ajax nu gaan zoeken naar een geschikte nieuwe trainer met nieuwe assistenten. Aron Winter lijkt hierin een belangrijke rol te gaan spelen.

Ajax zou al een shortlist klaar hebben met Peter Bosz, Patrick Kluivert, Louis van Gaal, Frank De Boer, Thomas Tuchel, Ronald Koeman en nog meer grote namen erop. Aron Winter met Michael Reiziger van Jong Ajax lijken op dit moment de diensten waar te gaan nemen.

