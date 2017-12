NAC Breda zou Feyenoord-spits Kramer willen aantrekken

Waar spits Michiel Kramer bij Feyenoord amper speelt, kan dat bij NAC Breda anders gaan worden. NAC zou de 29-jarige spits willen hebben, zo maakt BN De Stem bekend. Bij Feyenoord staat Kramer in de pikorde achter Nicolai Jörgensen en inmiddels ook Dylan Vente (18 jaar).

In het duel met Sparta Rotterdam van zondag mocht Vente in de basis beginnen bij de afwezigheid van Jörgensen en dus niet Kramer. Zijn rol is eigenlijk uitgespeeld in Rotterdam. Kramer heeft een aflopend contract bij Feyenoord. Kramer speelde in het seizoen 2008/2009 nog elf competitieduels voor NAC, waar hij debuteerde in het profvoetbal.

NAC hoopte Cyriel Dessers te kunnen huren van FC Utrecht, maar Utrecht wil hem niet verhuren. De Belg speelde vorig jaar bij NAC waarmee hij promoveerde naar de Eredivisie. Dessers scoorde toen 22 keer in 36 competitieduels voor NAC.

