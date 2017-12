Leemans kan stap naar PSV maken in toekomst volgens Steijn

Trainer Maurice Steijn voorspelt een grote toekomst voor zijn middenvelder Clint Leemans. De 22-jarige Leemans speelt dit seizoen erg goed bij VVV-Venlo. Volgens Steijn kan Leemans ooit terug naar zijn oude club PSV.

Leemans speelde in de jeugd van PSV, waar hij niet doorbrak. Leemans speelde nog wel jaren in Jong PSV en vertrok vorig jaar zomer naar VVV, waarmee hij kampioen van de Jupiler League werd. Bij VVV speelt hij dit seizoen goed in de Eredivisie (zeven goals en drie assists). ‘Hij is pas 22, dus wellicht zou het kunnen. Maar dan wel met een omweg’, zegt Steijn tegen FOX Sports over een mogelijke terugkeer van Leemans naar de ploeg uit Eindhoven.



‘Ik denk dat als hij bij VVV is uitgeleerd, hij naar een subtopper kan. FC Groningen, Heerenveen, Utrecht, dat soort ploegen. Als hij daar twee, drie jaar het niveau laat wat hij bij ons laat zien, zie ik het zomaar gebeuren dat hij met 25, 26 alsnog PSV 1 haalt’, vervolgde Steijn, die ook de sterke en zwakke punten van Leemans noemde.



‘Hij heeft een uitstekend linkerbeen en een geweldige pass. Maar met name in de één-tegen-één duels, het fysieke gedeelte en het handelen, in alle facetten, moet hij nog een stap maken om uiteindelijk bij PSV te komen. Sommigen hebben er wat langer voor nodig. Ik denk wel dat hij het uiteindelijk in zich heeft’, aldus de coach.

