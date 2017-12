Bruggink vindt PSV-speler verschrikkelijk goed

Analist Arnold Bruggink vindt PSV-rechtsback Santiago Arias erg goed. De FOX Sports-analist vindt dat Arias in zijn beste vorm is momenteel en is onder de indruk van de aanvallende intenties van Arias.

‘Ik vind hem zo verschrikkelijk goed. Je merkt dat hij aan het toewerken is naar het WK. Hij heeft veruit de meeste voorzetten bij PSV en hij doet dat op allerlei verschillende manieren’, zei Bruggink over de international van Colombia.



‘Het is een jongen die zo'n ontzettend drive heeft... Hij heeft echt het gif in zich’, aldus Bruggink tegen FOX Sports.



