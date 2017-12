PSV had thuis moeite in de eerste helft met de bezoekers uit Venlo, maar stelde in de tweede helft orde op zaken. Hierdoor zijn de Eindhovenaren naar de kwartfinale van het KNVB bekertoernooi.

Vervolg: PSV kwartfinalist na simpele 4-1 bekerzege op VVV Venlo

Waar de bezoekers uit Venlo nog wel op voorsprong wisten te komen in Eindhoven, stelde PSV daarna orde op zaken in de tweede helft. De gelijkmaker (hand Seuntjes) en de opvolgende vrije trap was voor PSV de opmaat op VVV met vier doelpunten van het veld af te sturen.

🏟 | PSV kwam nog op achterstand tegen VVV, maar plaatst zich na vier doelpunten voor de kwartfinale.#psvvvv #KNVBBekerhttps://t.co/ifyzE3xy69 pic.twitter.com/ATuWeZBMYE — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 20, 2017

Twintig minuten na rust was het Van Ginkel die niet goed werd verdedigd en met een fraaie volley de Eindhovenaren op een 2-1 voorsprong mocht schieten. Kort daarna was het de beurt aan Hirving Lozano, die met een werkelijk schitterende goal de show stal in Eindhoven woensdagavond.

Het slotakkoord kwam opnieuw van de Franse verdediger Nicolas Isimat-Mirin die net geen buitenspel stond en zo van dichtbij de 4-1 kon aanschrijven. Hierdoor is PSV kwartfinalist in het KNVB bekertoernooi.

PSV kwartfinalist na simpele 4-1 bekerzege op VVV Venlo

Een korte samenvatting: PSV had thuis moeite in de eerste helft met de bezoekers uit Venlo, maar stelde in de tweede helft orde op zaken. Hierdoor zijn de Eindhovenaren naar de kwartfinale van het KNVB bekertoernooi..