De Belgische grootmacht RSC Anderlecht heeft een akkoord met de steenrijke ondernemer Marc Coucke, waardoor op korte termijn officieel de handtekeningen worden gezet.

Marc Coucke neemt hierbij de Belgsiche grootmacht definitief helemaal over en is dan de nieuwe eigenaar van de club. De Raad van Bestuur heeft unaniem de kracht uitgesproken om voor Marc Coucke te kiezen, zo laat het weten via de officiele kanalen.

De voorzitter van RSC Anderlecht is in zijn nopjes met de overname, 'De nieuwe eigenaar heeft me overtuigd dat hij écht begaan is met de toekomst van deze club. Zowel vanwege zijn sportieve visie als zijn financiële draagkracht.'

De 25-jarige Coucke is ook eigenaar van het Belgische Oostende en financieert ook al enkele wielerploegen.

