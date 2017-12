Hirving Lozano: 'Droom is om ooit in de Premier League te spelen'

Waar Technisch Directeur Marcel Brands een financiele investering deed afgelopen zomer, wist PSV de Mexicaan Hirving Lozano naar Eindhoven te halen. De middenvelder kwam over van het Mexicaanse Pachuca, maar nu luidt de vraag hoe lang hij nog in Eindhoven te bewonderen is.

Waar er de dag vandaag nog steeds onduidelijkheid bestaat over de juiste transfersom die PSV nu precies heeft betaald, lijjkt PSV in ieder geval veel meer winst te kunnen maken bij een eventuele verkoop van de Mexicaan.

'De waarheid ligt ergens in het midden', aldus Marco Garcés, de technisch directeur van Pachuca. 'We kunnen pas achteraf zeggen wat de exacte prijs is die PSV voor hem moet betalen. Het bedrag kan namelijk door bepaalde voorwaarden steeds oplopen.' Mocht PSV de Mexicaan doorverkopen, strijkt het Mexicaanse Pachuca een mooi percentage op.

Landgenoot Gutierez denkt dat Lozano een perfect uitgetippelde toekomst voor zich heeft, 'Ik had wel verwacht dat hij het in Nederland zo goed zou doen. Zijn droom is in Engeland te voetballen (bij Manchester United, red.), maar PSV is de juiste tussenstap voor hem. Chucky is niet zo slim, maar dat hij voor PSV koos, was een heel slimme beslissing van hem, haha.'

Waar Lozano al op 10 goals staat dit seizoen bij PSV, lijkt Engelse interesse al aanstormend. Zo lijken Manchester City en Arsenal bereidt om een bedrag van tussen de 40 en 50 miljoen te willen betalen voor Lozano.

