Ajax heeft akkoord over transfersom Nicolas Tagliafico

Ajax zou een akkoord met Independiente hebben over een transfer van linksback Nicolás Tagliafico. De 25-jarige Argentijnse linksback zou voor 4,5 miljoen euro worden overgenomen van de club. Ajax en Independiente zijn het eens over die som, zo meldt het Italiaanse Tuttomercatoweb woensdag.

Tagliafico moet in de komende transferperiode al naar Ajax komen en tekent voor 5,5 seizoen. Tagliafico, die in het seizoen 2012/2013 voor het Spaanse Real Murcia speelde, zou graag terugkeren naar Europa. De back werd in dat jaar één seizoen gehuurd van Banfield, maar keerde na één seizoen weer terug naar Argentinië. Sinds begin 2015 speelt Tagliafico voor Independiente, dat 1,8 miljoen euro betaalde aan Banfield. Afgelopen juni debuteerde hij in de nationale ploeg van Argentinië. Hij speelde tot dusver één interland.

Bij Ajax moet hij de linksbackpositie van een impuls voorzien. Afgelopen zomer lukte het Ajax niet om een linksback te halen. Mitchell Dijks, die eigenlijk weg moest, kreeg daardoor al wat speeltijd. Daley Sinkgraven zou al teruggekeerd moeten zijn na een knieblessure, maar hij raakte weer zwaar geblesseerd aan de knie waardoor hij voorlopig niet kan spelen. Nick Viergever speelde ook al een paar keer als linksback, maar kan ook al weken niet spelen. Maximilian Wöber, die ook als linksback zou kunnen spelen, raakte ook al geblesseerd. Hierdoor speelt de al afgeschreven Dijks weer.

