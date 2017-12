Ajax contract onlangs de aanvaller Hassane Bandé, die na dit seizoen voor 9,5 miljoen euro overkomt van KV Mechelen. De flankspeler uit Burkina Faso scoorde al acht keer in vijftien competitieduels in de Belgische competitie. Bandé kijkt uit naar zijn overgang.

Vervolg: Ajax-aanwinst Bandé: 'We hebben niet aan geld gedacht'

'Ik sprak er met Marc Overmars en Edwin van der Sar. Ze zeiden dat mijn profiel past bij de club en dat ik me niet onder druk mag laten zetten. Kijk: de keuze voor Ajax is de keuze voor het voetbal. Ik denk dat ik er kan slagen. Het is technisch, open voetbal waar ik meer ruimte zal krijgen. Toen ik er voor het eerst kwam, dacht ik: wauw. We hebben niet aan het geld gedacht', zei Bandé tegen Het Laatste Nieuws.

Bandé, die afgelopen zomer uit Burkina Faso werd gehaald, moest naar eigen zeggen hard werken om profvoetballer te worden. 'Elke ochtend stond ik om vijf uur op. Ik ging het veld op om te voetballen. Helemaal alleen. Ik wist al sinds mijn vierde dat ik profvoetballer wou worden. Ik deed niets anders, droomde ervan. Voetbal, voetbal, voetbal. Ik stopte een paar jaar geleden ook met school. Het is niet dat ik niet wou gaan, ik had simpelweg andere ambities. Ook al was mijn moeder niet blij. Ze was bang dat ik een crimineel zou worden', aldus Bandé.

