PEC Zwolle-aanvaller Youness Mokhtar nam dinsdagavond in het bekerduel met NEC Nijmegen de openingsgoal voor zijn rekening. De aanvaller scoorde de 1-0 nadat hij de bal door de verdediging frommelde en vervolgens verwoestend uithaalde. Doelman Joris Delle van NEC was kansloos. Zwolle bekerde door de zege door en zit nu in de kwartfinale. Zie hieronder de goal.

Vervolg: VIDEO: Mokhtar troeft NEC-verdediging af en haalt verwoestend uit

VIDEO: Mokhtar troeft NEC-verdediging af en haalt verwoestend uit

Een korte samenvatting: PEC Zwolle-aanvaller Youness Mokhtar nam dinsdagavond in het bekerduel met NEC Nijmegen de openingsgoal voor zijn rekening. De aanvaller scoorde de 1-0 nadat hij de bal door de verdediging frommelde en vervolgens verwoestend uithaalde. Doelman Joris Delle van NEC was kansloos. Zwolle bekerde door de zege door en zit nu in de kwartfinale. Zie hieronder de goal..