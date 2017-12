PEC Zwolle bereikt kwartfinale na zege op NEC

PEC Zwolle heeft de kwartfinale van de KNVB Beker bereikt door te winnen van NEC Nijmegen. Zwolle won met 2-0 van de Jupiler League-club. Voor PEC Zwolle scoorden Youness Mokhtar en Terell Ondaan.

De thuisploeg, dat in 2014 de beker won, begon zeer goed en na twee minuten kreeg het een strafschop nadat Frank Sturing Mokhtar neerhaalde. Erik Bakker miste de penalty echter omdat NEC-doelman Joris Delle redding bracht. PEC Zwolle was na de gemiste strafschop ook sterker dan de gasten uit Nijmegen en na twintig minuten kwam het alsnog op 1-0.



Mokhtar zocht het strafschopgebied op en frommelde zich tussen twee NEC-spelers door. Vervolgens scoorde hij met een hard schot. Vlak na de rust kwam PEC Zwolle op 2-0 via Ondaan. Younes Namli leverde een goede voorzet af en Ondaan kon van dichtbij de bal binnenwerken. Zwolle leunde daarna wat achterover, maar het kwam niet in de problemen. NEC kon wel iets meer aanvallen, maar het leverde eigenlijk niks op en Zwolle tikte het duel rustig uit.

