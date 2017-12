De Mexicaanse middenvelder Hirving Lozano lijkt bij PSV onhoudbaar, waar de 22 jarige al 10 keer wist te scoren dit seizoen.

Vervolg: Arsenal lijkt Lozano weg te willen kapen bij PSV voor 50 miljoen

Over de grenzen bij onze zuiderburen, maar ook in Engeland worden de verrichtingen van Lozano op de voet gevolgd. Waar eerst het Engelse Manchester City naar zijn handtekening dingde, lijkt nu ook Arsenal zich te willen mengen in de strijd om de Mexicaan.

Super Deportivo lijkt het Engelse Arsenal aan te schrijven als nieuwe kaper op de Mexicaan Lozano. The Gunners zouden maarliefst 50 miljoen euro overhebben voor de komst van de allerkunner.

Waar de contracten van sterkhouders Mesut Özil en Alexis Sánchez aflopen bij The Gunners, zijn de Londenaren haastig op zoek naar nieuw bloed. De transfer zou in de winter al kunnen plaatsvinden, daar waar hij de rest van het seizoen dan mag voltooien in Eindhoven.

