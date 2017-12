Cocu en PSV gewoon met sterkste formatie tegen VVV in bekerduel

PSV trainer Phillip Cocu lijkt geen enkel risico te willen nemen wanneer het aankomt op het bekerduel van woensdagavond tegen VVV.

Waar PSV de afgelopen jaren niet ver wist te komen in het bekerduel en de nodige kritiek kreeg te verwerken, wil het dit seizoen niets aan het lot overlaten. In gesprek met Omroep Brabant laat Cocu weten: 'Het bekertoernooi leeft enorm bij de spelers en de club en we gaan er alles aan doen om die beker ook te winnen.'

Woensdagavond wacht VVV thuis, terwijl drie dagen later Vitesse thuis wacht voor het laatste duel van 2017. Waar Cocu geen enkel risico wil nemen en Room nog op de bank laat zitten en Zoet gewoon onder de lat zet, 'We benaderen deze wedstrijd hetzelfde als iedere competitiewedstrijd. Met de sterkst mogelijke opstelling dus.'

'We zitten nu even in een ritme waarin we snel achter elkaar veel moeten spelen, maar dat mag voor de spelers geen enkel probleem zijn. Hoewel er over een paar dagen nog een competitiewedstrijd op het programma staat, maakt dat voor de opstelling niks uit.'

