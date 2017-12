Het bekerduel tussen FC Twente en Ajax lijkt te kunnen uitlopen in een complete chaos, tenminsten mocht het op strafschoppen uitdraaien.

Vervolg: Nieuwe dienstregeling NS zorgt voor chaos bij bekerduel FC Twente - Ajax

Tubantia weet dinsdag te melden dat 2500 tot 3000 fans moeten rennen naar het perron van Hengelo mocht het duel uitlopen op strafschoppen. Na de laatste trein kan er dan niet meer naar huis worden gekomen, dan komt door de invoering van de nieuwe dienstregeling.

FC Twente zelf is allerminst blij met deze situatie, 'We hadden graag gezien dat er morgenavond meer capaciteit op het spoor beschikbaar was", zegt directeur Eric Velderman tegen Tubantia. "Wij adviseren de supporters die het aangaat daarom om goed na te denken over de keuze van vervoer. Zolang deze dienstregeling van kracht is, kunnen we concluderen dat bekerwedstrijden om 20.45 uur in ons stadion niet wenselijk zijn.'

Een woordvoerder van de NS laat echter weten dat het allemaal niet zo hoeft te lopen, 'Het zit zo: de nieuwe dienstregeling ligt al maanden van tevoren vast. Wij hebben samen met de NS aangegeven aan de organisator van het evenement, FC Twente, dat er mogelijk extra materieel ingezet moest worden ten behoeve van haar bezoekers. Tegen minimale kosten hebben we aangeboden om extra treinen in te zetten, ook rond de klok van twaalf richting Hengelo. Dat heeft FC Twente keer op keer geweigerd.'

