Ajax heeft dinsdag een opmerkelijke move gemaakt, de zestienjarige talentvolle goalie Daan Reiziger heeft zijn eerste profcontract ondertekend in Amsterdam.

Sinds 2016 staat Reiziger al bij Ajax in de jeugdopleiding, waar de zestienjarige goalie dinsdag zijn eerste officiele contract bij de Amsterdammers heeft weten te ondertekenen. Per juli 2018 gaat het contract in van Reiziger, die zelf liet weten: 'Ik ben hartstikke blij. Ik ben trots dat ik voor drie jaar bij Ajax heb getekend.'

Ajax weet met het vastleggen van de goalie de hattrick te completeren, eerder wisten de Amsterdammers ook al middenvelders Ter Heide en Ekkelenkamp vast te leggen bij de club.

De jeugd lijkt de nieuwe toekomst te gaan worden bij Ajax, weer eerder ook al Frenkie de Jong verlengde bij de Amsterdammers.

Ajax completeerd hattrick met vastleggen Daan Reiziger

