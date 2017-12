Al bijna twee weken lang gaat het in Eindhoven over niets anders dan Maximiliano Romero, komt de Argentijn nu wel of niet.

De Argentijnse tiener Maximiliano Romero lijkt definitief toch naar Eindhoven te komen, althans dat melden de Eindhovense bronnen. Waar het Duitse Borussia Dortmund maandag ineens tussendoor kwam, wist BILD te melden dat Romero al een voorcontract bij PSV had ondertekend.

Zarate is een van de begeleiders uit de entourage rond Romero. Vorige week stelde hij al dat alles snel rond zou zijn met #PSV en Romero en dat herhaalt hij. "Maxi gaat in januari mee met PSV naar Miami." We gaan zien of het uitkomt. — Rik Elfrink (@RikElfrink) December 19, 2017

BILD liet maandagavond doorschemeren dat Vélez Sarsfield er toch niet uit was gekomen met PSV, waardoor het Duitse Dortmund weer kans maakte op de Argentijn.

'Velez spreekt bod Dortmund op Romero tegen, president reist naar Eindhoven voor afronding transfer' https://t.co/MXnKEnS9Xb #psv — PSV Netwerk (@psvnetwerk) December 19, 2017

Toch weet VI dinsdagmiddag laat te melden dat PSV wel definitief met de Argentijnse goaltjesdief aan de haal gaat en dat de miljoenendeal snel beklonken zal worden. PSV moet een slordige 10 miljoen euro neerleggen voor de Argentijn Romero.

PSV lijkt Argentijns talent Romero af te ronden, BVB had geen rol van betekenis

