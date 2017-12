FC Barcelona heeft interesse in de Franse spits Antoine Griezmann, maar heeft de spits van Atletico op een verkeerde maner benadert.

Vervolg: Atletico Madrid klaagt FC Barcelona aan bij de FIFA omtrent Griezmann

Hierdoor is Atletico Madrid naar de FIFA gestapt, waar jl. zondag Guillermo Amor, de directeur van Barcelona al sprak over contact met Griezmann. Daar waar de Catalaanse grootmacht wel met meerdere spelers praat. In El Mundo Deportivo vindt Atletico de manier van benaderen niet goed en stapt hierdoor naar de FIFA.

Mocht de FIFA partij kiezen voor Atletico Madrid, kan FC Barcelona de overstap van de spits uit het hoofd zetten. Mocht de FIFA er niets aan doen, lijkt de Catalaanse grootmacht de clausule te kunnen activeren om Griezmann voor 100 miljoen te halen komende zomer.

