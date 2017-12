Stefan de Vrij kan miljoenencontract tekenen bij Internazionale

Waar eerder werd gemeld dat Stefan de Vrij bij Lazio zou blijven, wordt nu gemeld dat hij na dit seizoen waarschijnlijk naar Internazionale gaat. La Gazzetta dello Sport meldt dat Inter de nieuwe club wordt van De Vrij, die na dit seizoen transfervrij is. De Italiaanse topclub wil de transfer snel afronden en hem in januari laten tekenen.

Vanaf januari mag De Vrij een contract tekenen bij een andere club. De international van Nederland zou nu zijn contract toch niet willen verlengen bij Lazio. Hij werd al gelinkt aan clubs als FC Barcelona, Nanchester United, Liverpool en Juventus, maar Internazionale wil die clubs af gaan troeven. De Vrij kan voor vijf seizoenen tekenen in Milaan tegen een salaris van 3,5 miljoen euro per jaar, excl. bonussen.



De Vrij speelt al sinds medio 2014 voor de club uit Rome en speelde voor de club 75 wedstrijden (5 goals) in de Serie A. Hij kwam toen voor 7,5 miljoen euro over van Feyenoord, waar hij ook in de jeugdopleiding speelde.

