De kans is best wel groot dat vanaf het nieuwe seizoen 2018/2019 video-arbitrage komt in de Eredivisie. Met de videoscheids is al in diverse wedstrijden getest en daar is men tevreden over. Eric Gudde, de directeur betaald voetbal van de KNVB, liet weten dat er waarschijnlijk video-arbitrage wordt toegepast vanaf het nieuwe seizoen.

Vervolg: KNVB wil video-arbitrage in Eredivisie vanaf komend seizoen

'Voor de vergadering van maart bereiden we daarvoor een voorstel voor. Als in maart hiertoe wordt besloten, dan zou het moeten kunnen voor het nieuwe seizoen', aldus Gudde in gesprek met De Telegraaf. In België wordt vanaf komend seizoen al definitief met videoscheidsrechters gespeeld bij competitiewedstrijden.



'Dat vind ik een goede vergelijking. Nederland is voorloper geweest. Duitsland heeft ons ingehaald en het al dit seizoen al ingevoerd, maar er zijn ook geluiden dat het in andere landen gaat komen. Voor het imago en fair play zou ik het echt goed vinden als ook wij een stap maken', aldus Gudde nog in gesprek met Voetbal International.

KNVB wil video-arbitrage in Eredivisie vanaf komend seizoen

Een korte samenvatting: De kans is best wel groot dat vanaf het nieuwe seizoen 2018/2019 video-arbitrage komt in de Eredivisie. Met de videoscheids is al in diverse wedstrijden getest en daar is men tevreden over. Eric Gudde, de directeur betaald voetbal van de KNVB, liet weten dat er waarschijnlijk video-arbitrage wordt toegepast vanaf het nieuwe seizoen..