Drie en een halve week raakte Arjen Robben geblesseerd en liep de Nederlander een spierscheuring op, maar de buitenspeler lijkt nu alweer fit genoeg voor zijn rentree.

Een ontstoken zenuw in de onderrug en een spierscheuring was het volgens de doktoren van Bayern wat Arjen Robben opnieuw een tijdje aan de kant zou houden. Maar de Nederlander is maandag alweer gesignaleerd op het trainingsveld bij Bayern, waar een bliksemrentree aanstaaande lijkt.

Woensdagavond wacht in de Duitse beker de clash tegen Borussia Dortmund, waar Robben dus weer bij de selectie van Bayern kan zitten voor het treffen met de eeuwig rivaal.

Arjen Robben staat voor bliksemrentree bij Bayern Munchen

