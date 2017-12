Voormalig Ajax-speler Peter Boeve, die in de periode van 1979 tot 1988 voor Ajax speelde, is er nog niet zo zeker van dat Ajax doorgaat in de KNVB-Beker ten koste van FC Twente. Woensdag om 20:45 uur nemen FC Twente en Ajax het tegen elkaar op in de achtste finales van de KNVB beker.

Vervolg: Boeve vindt dat FC Twente Ajax bij de strot moet pakken

Boeve ziet kansen voor FC Twente ondanks dat Ajax in de laatste duels onder meer won van PSV (3-0) en AZ (1-2). Begin deze maand speelde Twente overigens nog met 3-3 gelijk tegen Ajax in de eigen Grolsch Veste. ‘Ajax kan goed voetballen, als je ze laat voetballen. Maar FC Twente heeft het ze de vorige keer moeilijk gemaakt', zei Boeve, ook oud-assistent-trainer van Ajax, tegen RTV Oost.



Boeve weet hoe Twente Ajax kan verslaan. 'Door ze bij de strot te pakken. Zo verwacht ik FC Twente, elke ploeg bij de strot pakken. (...) Je kunt gewoon van Ajax winnen’, aldus de oud-trainer van onder andere RKC Waalwijk en het toenmalige FC Zwolle.

