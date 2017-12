De Graafschap over eventuele samenwerking: We willen geen NAC worden

De Graafschap speurt de Europese velden af in zijn zoektocht naar versterkingen en de Jupiler League-club uit Doetinchem is nu in Engeland uitgekomen. Hoofdtrainer Henk de Jong en manager voetbalzaken reisden zaterdag af naar Engeland om wedstrijden te bekijken en contact te onderhouden met een paar clubs.

‘We zijn hier op uitnodiging van een Engelse zaakwaarnemer, die ons heeft uitgenodigd een paar wedstrijden te bekijken. Een informatieve trip, die ons misschien nog wat gaat opleveren’, vertelde Hofstede tegen REGIO8. Het duo bekeek het afgelopen zaterdag het Premier League-duel tussen West Bromwich Albion en Leicester City en was maandagavond aanwezig bij het duel tussen de beloftenploegen van Leicester City en Manchester United. Dinsdag keert het duo terug in Doetinchem.



Hofstede legde uit waarom De Graafschap contact wil onderhouden met Engelse clubs. ‘Ik merk dat het goed is om onze visie te verbreden en met Henk op pad te zijn’, vervolgde Hofstede. In het verleden had De Graafschap samenwerkingsverbanden met Udinese uit Italië en Anderlecht uit België, maar een samenwerkingsverband met een Engelse club is nu niet aan de orde.



‘Maar het kan nooit kwaad goede contacten met de clubs te hebben, Leicester City is een mooie club die we interessant vinden’, aldus Hofstede, die nog liet weten dat De Graafschap niet zonder meer gaat samenwerken met een andere club. ‘Want we willen geen NAC worden die zo vijf spelers binnenhaalt, we willen onze eigen identiteit behouden.’

