Igor Tudor maandag ontslagen bij Turks Galatasaray

De 39-jarige Kroaat Igor Tudor is maandag per direct ontslagen bij de Turkse grootmacht Galatasaray. Het ontslag kwam na de nederlaag tegen Malatyaspor van jl. weekend, wat de Turkse grootmacht de koppositie kostte.

Waar de Kroaat pas sinds februari jl. aan het roer stond bij de Turkse grootmacht, liep zijn contract door tot het eind van het seizoen. Maar zo lang mocht de Kroaat dus niet blijven zitten, waar hij maandag per direct op non actief is gesteld door Galatasaray.

De druk is erg hoog dit seizoen bij de Turkse grootmacht, wat in het begin van het seizoen Europees voetbal misliep doordat het verloor in de kwalificatieronde van het Zweede Östersunds richting de Europa League.

Van de zestien gespeelde duels in de Turkse competitie, gingen er tot dusver vier verloren. Waarvan de vierde jl weekend, wat inhield dat Gala haar koppositie in de Turkse Liga kwijtraakte.

