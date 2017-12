Van Gaal is populair: Waarschijnlijk heeft dat ermee te maken

Louis van Gaal is al ruim 1,5 jaar niet meer werkzaam als trainer, maar volgens de 66-jarige oud-trainer van onder meer Manchester United, Bayern München, Ajax en FC Barcelona, is hij populairder dan ooit. Van Gaal heeft tegen De Telegraaf laten weten dat hij nog elke dag berichten krijgt.

‘Ik ben per dag twee uur bezig om mijn mails te beantwoorden. Je wilt niet weten wat mensen van mij willen, dat is ongekend. Het lijkt wel of ik populairder ben geworden dan ooit, maar dat komt omdat ik niet kan falen natuurlijk (zonder aan het roer te staan bij een club of bond, red.). Waarschijnlijk heeft dat ermee te maken’, vertelde Van Gaal.



Van Gaal liet zich ook uit over het zogenoemde ‘fake news’ (nepnieuws). Door sociale media is dit flink toegenomen en daar baalt hij van. Hij kreeg er vooral in zijn tijd bij Manchester United, de club die hij als laatste trainde, veel mee te maken. De Engelse pers verzon veel. ‘Bij Manchester United is er bijvoorbeeld geen training openbaar, dus kunnen die journalisten alleen maar raden en dat doen ze dan ook. Dan is het jammer dat er zo veel onwaarheden worden verteld’, zei Van Gaal, ook oud-trainer van AZ en het Nederlands elftal.



Op een gegeven moment was Van Gaal klaar met de vele onwaarheden in de media en hij dacht er zelfs aan om ook aan social media te beginnen. Uiteindelijk deed hij het niet. ‘Ik zit zelf niet op social media, maar heb er wel over nagedacht. ‘Want de voetballerij is al twintig jaar aan de gang met fake news, dus ik dacht eraan een Twitter-account te nemen. En dat ik dan iedere keer zou reageren, als er onwaarheden worden verteld, iets me stoort of er iets is wat mijn autoriteit naar de spelers toe verstoort.’



Van Gaal weet dat hij een dagtaak zou hebben of hebben gehad als hij aan social media was begonnen. ‘Ja, maar dat moet je dus uitbesteden. Er zijn bedrijven die dat doen. Die heb ik uitgenodigd, maar toen dacht ik toch: nee, want de toon waarop je het zegt of waarop het geschreven wordt, is heel belangrijk. En dan moet ik toch aan alle uitspraken mijn fiat geven. Daarom heb ik het niet gedaan’, aldus de momenteel clubloze Van Gaal.

