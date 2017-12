KNVB stopt met clubs in te delen op categorieën

Waar de KNVB alle profclubs in Nederland indeelde in categorieën, stopt de Nederlandse voetbalbond daar per direct mee.

De KNVB kwam maandag bijeen in een algemen vergadering waarin werd besloten dat de clubs niet meer worden ingedeeld in categorieën. Op basis van de jaarcijfers en de prognoses zal de KNVB de clubs nu inschalen en punten toekennen. De maximale score die behaald kan worden is 40 punten, bij een puntenaantal lager dan 15 geeft de KNVB in ieder geval aan dat het anders moet.

De licentiecommissie van de KNVB verwacht dan wel een plan van aanpak dat ook op de clubwebsite gezet moet worden ter verbetering. Tot op heden deelde de KNVB de voetbalclubs in op categorieën (waarvan 1 in de gevarenzone zit, 2 in de voldoende zit en 3 financieel gezond).

Ook het negatieve eigen vermogen moet met 5% per seizoen worden teruggedrongen, mocht de clubs dat niet lukken volgt er een straf van een punt in de competitie (voorwaardelijke straf). Mocht het dat seizoen erop niet lukken, wordt de voorwaardelijke straf omgezet in een onvoorwaardelijke straf.

Dat gebeurt alleen als het negatief eigen vermogen van de club groter is dan 25 procent van de netto-omzet.

