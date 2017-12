PEC Zwolle speler Van Polen: PEc Zwolle heeft grote stappen gemaakt

PEC Zwolle speler Bram van Polen denkt nog wel eens terug aan de sensationele zege van PEC op Ajax in de bekerfinale van het seizoen 2013/2014. PEC Zwolle won toen met 5-1 van de Amsterdammers.

'Dat bekeravontuur en toen de winst op Ajax in de finale heeft ons enorm op de kaart gezet. Ik denk niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Soms heeft een club net even zoiets positiefs nodi,' laat Van Polen weten in gesprek met FOX Sports.

💬 | Bram van Polen en de sweet memories in de #KNVBBeker: "De winst op #Ajax heeft ons enorm op de kaart gezet." #zwonec pic.twitter.com/QuTQZka5Yf — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 18, 2017

Dinsdagavond wacht PEC het Nijmeegse NEC in de achtste finales van het KNVB bekertoernooi, waar Van Polen weer hoopt op een mooie bekerstunt dit seizoen. 'Ik denk dat we op dit moment wel beter zijn dan toen (2014, red.). We staan vierde in de Eredivisie en draaien een heel stabiel seizoen. Destijds stonden we de hele tijd rond plek 8, 9, 10. De beker was toen ons piekmoment.'

'De week voor de bekerfinale speelden we tegen RKC. Dat was zo slecht', denkt Van Polen met een glimlach terug. 'Ron Jans (destijds trainer van PEC, red.) zat alleen maar te bekken na afloop. In de finale kwam toen alles eruit bij ons. Ik vind wel dat we nu wat verder zijn.'

