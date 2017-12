De Graafschap hoopt zich in de komende transferperiode te versterken met Rodin Deprem, een negentienjarige aanvaller uit Zweden. Deprem speelt momenteel bij Örebro SK en maakt een goede indruk tijdens zijn proefperiode. De Jupiler League-club heeft weinig geld te besteden, maar hoopt Deprem vast te leggen.

Vervolg: De Graafschap-directeur Hofstede: Dat is een goede speler, een talent

Manager voetbalzaken Peter Hofstede zegt in gesprek met REGIO8: ‘Dat is een goede speler.’ Deprem traint sinds vorige week mee bij de club uit Doetinchem. ‘We hebben gevraagd of hij langer kan blijven zodat we een goed beeld kunnen vormen.’ Deprem zal nog minimaal drie dagen meetrainen bij de ploeg van trainer Henk de Jong.



‘Het is een talent, een jonge jongen die je dan voor de toekomst gaat vastleggen’, aldus Hofstede. Deprem is een negentienjarige aanvaller die momenteel actief is bij het Zweedse Örebro SK. De in 1998 geboren Deprem speelt bij Örebro vooral in de Onder 19-ploeg, maar kwam ook al uit voor de Onder 21-ploeg.

De Graafschap-directeur Hofstede: Dat is een goede speler, een talent

Een korte samenvatting: De Graafschap hoopt zich in de komende transferperiode te versterken met Rodin Deprem, een negentienjarige aanvaller uit Zweden. Deprem speelt momenteel bij Örebro SK en maakt een goede indruk tijdens zijn proefperiode. De Jupiler League-club heeft weinig geld te besteden, maar hoopt Deprem vast te leggen..