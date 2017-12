PEC Zwolle neemt het vanavond in de achtste finales van de KNVB-Beker op tegen NEC Nijmegen. PEC Zwolle-trainer John van ’t Schip heeft zin in het treffen met NEC, dat goed presteert in de Jupiler League. Zwolle is natuurlijk de favoriet, maar trainer Van ’t Schip is toch voorzichtig.

Vervolg: PEC Zwolle-trainer waakt voor onderschatting

‘Maar ze staan niet voor niks bovenaan (op basis van het laagste aantal verliespunten, daar Fortuna Sittard één duel meer heeft gespeeld en één punt meer heeft, red.). Het is een ploeg met veel kwaliteit’, zegt Van ’t Schip tegen RTV Oost. Zwolle en NEC trappen dinsdag om 18:30 uur af.



PEC Zwolle-keeper Diederik Boer weet niet wat hij van het duel kan verwachten. In de vorige ronde had Zwolle het namelijk knap lastig met Kozakken Boys, maar ging het na verlenging wel door. ‘Je hebt er altijd wel zo'n knotsgekke wedstrijd tussen zitten en daar was dat er één van. Ik denk dat we legio kansen hebben gehad en die missen we. En dan zie je in de laatste minuut dat zo'n zondagsschot erin vliegt. Tja, dat gebeurt een keer. We moeten ervoor zorgen dat het ons nu niet overkomt’, aldus Boer.

PEC Zwolle-trainer waakt voor onderschatting

Een korte samenvatting: PEC Zwolle neemt het vanavond in de achtste finales van de KNVB-Beker op tegen NEC Nijmegen. PEC Zwolle-trainer John van ’t Schip heeft zin in het treffen met NEC, dat goed presteert in de Jupiler League. Zwolle is natuurlijk de favoriet, maar trainer Van ’t Schip is toch voorzichtig..