Oversier: Periode Sleegers bij NEC is niet heel succesvol

AS Trencin uit Slowakije wil Joey Sleegers overnemen van NEC Nijmegen. De club van de Nederlandse eigenaar Tscheu La Ling meldde zich al bij NEC, waar Sleegers bijna niet speelt, zo bericht de krant De Gelderlander.

NEC onderhandelt momenteel met Trencin over Sleegers, die bij NEC een aflopend contract heeft. De club uit Nijmegen krijgt waarschijnlijk geen geld voor de 23-jarige middenvelder, die ook voorin kan spelen. Technisch directeur Remco Oversier wil wel een doorverkoopclausule en bonusconstructie opnemen in een deal met Trencin.

‘Joey had een vertrekwens. Zijn periode bij NEC is niet heel succesvol en hij zit niet lekker in zijn vel. Hij is met grote verwachtingen gehaald, maar heeft het niet waar kunnen maken. Hij is derde, vierde keus op zijn positie. Het is voor alle partijen beter als we meewerken aan een vertrek’, aldus Oversier.



Sleegers speelt sinds 2015 voor NEC, dat hem overnam van Feyenoord. Bij NEC kon hij echter ook niet echt doorbreken. Vorig jaar werd hij verhuurd aan VVV-Venlo. Hij pakte met die club wel de titel in de Jupiler League. Dit seizoen kwam hij maar tot zeven wedstrijden voor NEC waarvan vier als basisspeler. Bij Trencin spelen ook de Nederlanders Rodney Klooster, Desley Dubbink, Rick van Haaren en Ashraf El Mahdioui. De in Rotterdam geboren spits Rangelo Jango, international van Curacao, speelt ook bij Trencin.



