AZ-middenvelder Guus Til vindt Ajax-speler Frenkie de Jong een goede speler. Til stond zondag in het duel met Ajax (1-2 verlies) op De Jong. Bij balverlies moest Til De Jong, die centraal achterin speelde, opjagen. Til gaf na afloop toe dat hij het lastig vond om de middenvelder op te jagen.

Vervolg: Til prijst Ajax-speler: Ajax zoekt hem altijd

‘Dat was lastig. Ik ken Frenkie wel een beetje. Ajax zoekt hem altijd. Hij is de beste in de opbouw en werd het meeste gezocht, dus dat vond ik lastig. Hij heeft niet heel veel rushes kunnen maken, maar Ajax was wel heel veel aan de bal’, zei Til tegen FOX Sports.



Til vond dat AZ niet veel slechter was dan Ajax. ‘Ze spelen eigenlijk een beetje ons spel, want in alle andere wedstrijden waren wij altijd aan de bal. Je ziet dat beide ploegen hetzelfde willen en zij waren gewoon iets beter. Maar toch denk ik dat minimaal een gelijkspel verdiend was geweest’, aldus Til.

