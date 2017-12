BILD: Dortmund gaat aan de haal met PSV-target Romero

PSV leek de Argentijn Maximiliano Romero binnen te hebben, maar komt wellicht toch bedrogen uit. Alle partijen waren het zo goed als eens over een transfer van de achttienjarige spits van Vélez Sarsfield naar PSV, maar nu Borussia Dortmund in beeld gekomen als mogelijke club van Romero. Volgens Bild wordt Romero de eerste winterse versterking van Borussia Dortmund.

Dortmund zou twaalf miljoen euro willen betalen voor Romero en hem in de winterstop willen verwelkomen. PSV was de laatste tijd ook druk met het contracteren van Romero en zou hem bijna binnen hebben. Romero reisde ook al af naar Eindhoven en zou voor PSV hebben gekozen. Hij zou ook een akkoord hebben bereikt met PSV over een contract.

Ontwikkelingen inzake de transfer Romero: Volgens Bild heeft Borussia Dortmund zich inmiddels ook in de strijd om de aanvaller gemeld. — Rik Elfrink (@RikElfrink) December 18, 2017





Alle partijen zijn het op hoofdlijnen eens met een transfer van Romero naar PSV, maar de belangstelling van Dortmund kan roet in het eten gooien. PSV heeft ook nog geen definitief akkoord met Vélez Sarsfield. De Eredivisie-koploper zou zo’n tien miljoen euro over hebben voor Romero met bonussen. Zolang er nog geen akkoord is, kan het raar lopen. PSV wilde de laatste dagen al weinig kwijt over een mogelijke transfer. Eerder leek VfB Stuttgart nog zijn nieuwe club te worden, maar dat ketste af.



Maandagochtend liet de voorzitter van Vélez nog weten dat een delegatie van Vélez naar Nederland zou afreizen om de laatste details met PSV af te ronden. Volgens het Eindhovens Dagblad bevestigde de zaakwaarnemer van Romero dat. Of Dortmund zodoende op tijd is om Romero nog in te kunnen lijven is de vraag, maar het verhaal wordt vervolgd.

Transfer fast perfekt - BILD enthüllt Dortmunds neuen Winterstürmer https://t.co/PJBvdRfdtf #BVB — BILD BVB (@BILD_bvb) 18 december 2017

