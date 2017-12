Waar PSV de afgelopen week vijf punten verspeelde, wist het thuis in de eerste helft ADO al over de knie te leggen. Hierdoor is PSV de winterkampioen van het seizoen 2017/2018. Toch kan het de media niet bekoren, die fikse kritiek overhebben voor de koploper van de Eredivisie.

Vervolg: Media opnieuw vrij kritisch over spel PSV van afgelopen week

Het Eindhovens Dagblad:

'De competitie is voor de helft afgewerkt en het glas bij PSV is halfvol in plaats van halfleeg. Verwennerij was er voor het kleumende thuispubliek ook zaterdag niet en dat Ajax gisteren won, wakkert de zorgen aan. Als PSV niet instort, dat deed het de afgelopen drie seizoenen onder Cocu met 45, 46 en 42 punten in de tweede competitiehelft bepaald niet, is de kans op een landstitel echter nog steeds groot.’

Volkskrant:

De Volkskrant vindt dat Cocu veel te defensief speelt, 'Te verdedigend, te weinig lef. Ondanks alle kritiek kroonde PSV zich zaterdagavond tot winterkampioen. De ploeg van Cocu kende in eigen huis weinig moeite met ADO Den Haag.'

De Telegraaf

De Telegraaf kijkt vooral naar de verrichtingen van PSV doelman Jeroen Zoet, 'Ook in een, achteraf, stond Zoet er weer op het moment dat het moest. PSV had de genadeklap na twee vroege treffers van Luuk de Jong nog niet uitgedeeld en ADO Den Haag leek nog even terug te komen in de wedstrijd. De sluitpost van de thuisploeg stak er in het tweede gedeelte van de eerste helft hoogstpersoonlijk een stokje voor. Met een katachtige save hield Zoet aanvaller Sheraldo Becker van scoren af, nadat Daniel Schwaab ook al een inzet van Bjørn Johnsen van de lijn had gehaald.’

Media opnieuw vrij kritisch over spel PSV van afgelopen week

Een korte samenvatting: Waar PSV de afgelopen week vijf punten verspeelde, wist het thuis in de eerste helft ADO al over de knie te leggen. Hierdoor is PSV de winterkampioen van het seizoen 2017/2018. Toch kan het de media niet bekoren, die fikse kritiek overhebben voor de koploper van de Eredivisie..