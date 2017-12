Van Hanegem: Makkelie floot bedroevend slecht

Willem van Hanegem zet grote vraagtekens bij de arbitrage in Nederland, waar hij nu geen goed woord over heeft voor Danny Makkelie, de leidsman floot afgelopen zondag het topduel tussen AZ en Ajax.

'De arbitrage is bijzonder matig en bovendien gunnen die heren elkaar het licht in de ogen niet,' trapt Van Hanegem maandagochtend zijn column af in het AD. Vrijdagavond kreeg Hans Kr. Jr nog een aapje van Makkelie in het TV programma VI, waar Van Hanegem naar refereert, 'Zodat die in de live-uitzending van FOX nog snel kon zeggen dat zijn collega Pol van Boekel er helemaal naast zat bij NEC - Helmond Sport.'

Arno Vermeulen: “Is wel heel gemakkelijk gegeven van de scheids. Was Huntelaar al een tijd naar op zoek.” #azAJA pic.twitter.com/RGR60zMRD4 — The King (@Wimpie77) December 17, 2017

Dat Makkelie matig floot zondag in het duel tussen AZ en Ajax is niks nieuws onder de zon voor Van Hanegem. 'Dat noemen ze in huize Van Hanegem nou een schoolvoorbeeld van stiekem en gluiperig. Bovendien zie ik dezelfde Makkelie zelf al jarenlang een partij fouten maken, dat je denkt: als Van Boekel dat allemaal naar Kraay had ge-sms't, dan had hij nu geen beltegoed meer gehad.'

