Maandagochtend kwam het nieuwsbericht naar buiten dat de wegen van Fraser en Vitesse aan het eind van het seizoen scheiden, maar daar komt de club in de middag op terug.

Vervolg: Vitesse: Fraser vertrekt niet, maar het rommelt wel

'We hebben vanmorgen contact gehad met Fraser. We gaan in de winterstop, zoals al gepland was, in gesprek over de toekomst. De intentie is er van beide kanten om open het gesprek aan te gaan', aldus een woordvoerder tegen NU.nl.

