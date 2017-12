Henk van Stee ziet het wel zitten om eventueel trainer van Sparta Rotterdam te worden. Door het ontslag van Alex Pastoor zit Sparta momenteel zonder hoofdtrainer en Dolf Roks, hoofd jeugdopleidingen en scouting, is nu de interim-trainer. Sparta zoekt nu een nieuwe trainer en technisch directeur. Henk van Stee zou één van die functies wel wilen.

Vervolg: Van Stee ziet Sparta zitten: Dat maakt mij niet zoveel uit

'Ik weet dat mijn naam al heel lang rondwaart op Het Kasteel', laat Van Stee weten tegen de NOS. Van Stee doet momenteel wat werkzaamheden voor de amateurafdeling van de club en in het verleden was hij speler en assistent-trainer van Sparta. 'Als ze denken dat ik een toegevoegde waarde ben, weten ze me te vinden.'

De 56-jarige Rotterdammer zou graag praten met Sparta en staat dus open voor een gesprek. 'Jawel, maar dat sta ik voor elke club. Ik heb een jaartje niks gedaan na mijn terugkeer uit Sint-Petersburg en heb wel zin om weer hele dagen met voetbal bezig te zijn', aldus de oud-trainer van ook VVV-Venlo, AZ, De Graafschap en Excelsior.

Het maakt Van Stee niet uit of hij technisch directeur of trainer wordt. 'Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik heb de leeftijd dat het alle twee kan', aldus Van Stee. Tot en met 2016 werkte hij in Rusland bij de topclub Zenit, waar hij zeven jaar werkte. In zijn laatste bijna twee jaar bij die club was hij technisch directeur.

Van Stee ziet Sparta zitten: Dat maakt mij niet zoveel uit

Een korte samenvatting: Henk van Stee ziet het wel zitten om eventueel trainer van Sparta Rotterdam te worden. Door het ontslag van Alex Pastoor zit Sparta momenteel zonder hoofdtrainer en Dolf Roks, hoofd jeugdopleidingen en scouting, is nu de interim-trainer. Sparta zoekt nu een nieuwe trainer en technisch directeur. Henk van Stee zou één van die functies wel wilen..