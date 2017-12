Oud-Sparta Rotterdam-speler Louis van Gaal is niet blij met de actie van de club om trainer Alex Pastoor op straat te zetten. Pastoor werd na het duel met stadgenoot Feyenoord (0-7 verlies) direct ontslagen.

Vervolg: Van Gaal snapt niets van handelswijze Sparta Rotterdam

'Ze moeten bij zichzelf te rade gaan voordat ze weer domme besluiten nemen. Ik heb gehoord dat ze al in overleg zijn, dan denk ik: Jezus... Dat kan ook dinsdag of woensdag, dan ben je rustiger en kun je alles los zien van de emotie', zei Van Gaal nog voordat Sparta had besloten om Pastoor te ontslaan tegen FOX Sports.

Van Gaal was zondag aanwezig in Rotterdam, daar hij het duel tussen Excelsior en FC Groningen bekeek. Hij was bij dat duel aanwezig omdat hij ambassadeur van de stichting Spieren voor Spieren is en Excelsior met die naam op het shirt speelde. Van Gaal liet verder weten nog altijd warme gevoelens voor Sparta te hebben.

'Ik ben Spartaan, het was mijn beste club als speler. Het doet pijn om te zien dat de club is afgezakt naar zo'n laag niveau', aldus de voormalig trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona, AZ en Manchester United.

Van Gaal snapt niets van handelswijze Sparta Rotterdam

Een korte samenvatting: Oud-Sparta Rotterdam-speler Louis van Gaal is niet blij met de actie van de club om trainer Alex Pastoor op straat te zetten. Pastoor werd na het duel met stadgenoot Feyenoord (0-7 verlies) direct ontslagen..