Van Hanegem: Terughoudendheid is op zijn plaats bij Feyenoord

Willem van Hanegem tempert de verwachtingen van Feyenoord na de grote zege op stadgenoot Sparta Rotterdam. Feyenoord won zondag met 0-7 op Het Kasteel, maar volgens Van Hanegem moet men wel terughoudend blijven.

'Het zelfvoldane gevoel mag dit seizoen niet meer de Kuip in glippen. Net als van de mensen in het uitvak gisteren op Het Kasteel, is Feyenoord mijn club. Dat weet iedereen. Maar het enthousiasme van die mensen gisteren in Rotterdam-West, dat heb ik dan weer totaal niet. Ze scandeerden namen van spelers die ik al weken geen bal goed zie raken. En ze zongen voortdurend dat Alex Pastoor zou sneuvelen. Het klopte, maar ik denk dan wel: hoe goed was ons Feyenoord dan dit seizoen?', zei Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem, oud-speler van Feyenoord en oud-coach van onder andere Feyenoord, AZ en Sparta, vindt dat er geen hossana stemming moet zijn. 'Enige terughoudendheid is op z’n plaats bij Feyenoord. Natuurlijk, 0-7 is een fraaie uitslag. Maar opeens doen mensen alsof Renato Tapia een nieuw wereldwonder is op de Nederlandse velden. Terwijl ik hem wekelijks ballen zie inleveren, dat geloof je bijna niet. Midweeks tegen Heerenveen gaf hij de bal ook zomaar aan Henk Veerman.'

'Om de boel nog te redden maakte hij een soort sliding en toen gaf Kevin Blom maar een vrije trap aan Feyenoord. En dan roepen mensen na afloop dat hij zo goed is geworden. Gisteren zag ik hem weer binnen dertig seconden een bal inleveren die zomaar de 1-0 voor Sparta had kunnen opleveren. Maar de mensen stonden weer op de banken', aldus Van Hanegem.

