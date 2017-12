Spits Michiel Kramer is flink weggezakt bij zijn club Feyenoord. Kramer speelde al amper door de aanwezigheid van Nicolai Jörgensen, maar ook nadat bekend werd dat Jörgensen tegen Sparta Rotterdam (0-7 winst) niet kon spelen vanwege familieomstandigheden mocht Kramer niet in de basis beginnen. Dylan Vente (18) kreeg de voorkeur.

Vervolg: Van Bronckhorst duidelijk over rol van Michiel Kramer

Trainer Giovanni van Bronckhorst legde het uit tegen De Telegraaf: 'Ik heb er met Michiel over gesproken. Ik moest kiezen tussen Kramer, Vente of misschien Jean-Paul Boëtius in de spits. Ook door de afwezigheid van Sam Larsson ging Jean-Paul naar de linkerkant. De rol die Kramer heeft, is vooral in de laatste fase van een wedstrijd, als pinchhitter. Daar zullen we hem ook voor gebruiken.'

Kramer, die dit seizoen pas twee keer een basisplek had, hoopte op een plek bij de eerste elf door de afwezigheid van Jörgensen. Van Bronckhorst dacht hier dus echter anders over en koos voor Vente. De jonge spits imponeerde en scoorde één keer, maar daarnaast gaf hij twee assists.

