Familie Cruijff niet te spreken over ArenA, Ajax en gemeente Amsterdam

De familie van het overleden voetbalicoon Johan Cruijff is niet blij met hoe de zaken verlopen omtrent de naamswijziging van de Amsterdam ArenA. De ArenA zou de Johan Cruijff Arena gaan heten, maar officieel is dat nog niet het geval. Op 25 april kwam naar buiten dat de naam veranderd zou worden en het proces zou binnen een halfjaar afgerond moeten zijn, maar dat is niet het geval.

'Als afwachtende partij weten we niet precies wat er speelt. De ArenA, Ajax en de gemeente Amsterdam schijnen er zakelijk niet uit te komen, alleen weten we daar het fijne niet van. Dat willen we ook niet weten. We hadden gehoopt dat, na de door burgemeester Eberhard van der Laan doorgedrukte intentieverklaring, de besprekingen snel zouden worden afgerond. Helaas is dat niet het geval. Dat voelt voor ons niet goed', zegt Jordi Cruijff, de zoon van de legendarische nummer 14, tegen De Telegraaf.

Na het overlijden van Johan Cruijff in maart 2016 gingen er al snel geluiden op om de naam van de ArenA te veranderen naar Johan Cruijff Arena. De juridische procedure is echter zeer ingewikkeld en de aandeelhouders van Ajax moeten ook meebeslissen. Volgens de geruchten wordt er nog altijd gedacht om een sponsor toe te voegen aan de naam.

Cruijff wilde verder nog een raar gerucht ontkennen. 'We hebben geluiden opgevangen dat de familie aan de naamgeving zou willen verdienen. Ik weet niet wie zo’n verhaal de wereld in helpt, maar het klopt niet en is tamelijk gênant. Als het stadion ooit de Johan Cruijff ArenA zou heten, dan vinden we dat alleen maar heel mooi. Het is mooi om te zien en te horen voor hoeveel mensen de ArenA al als de Johan Cruijff ArenA geldt. Een mooi gebaar, dat we enorm waarderen', aldus de coach van Maccabi Tel Aviv.

