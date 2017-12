AZ-speler Hatzidiakos: We zijn dichtbij om ze pijn te doen

Pantelis Hatzidiakos, verdediger van AZ uit Alkmaar, verloor zondag met zijn ploeg van Ajax (1-2) en baalde er na afloop van. De mandekker was wel tevreden over het vertoonde spel van AZ en ook over twee momenten van hemzelf.

‘Voor een verdediger is het lekker om twee goals achter elkaar te voorkomen’, zei Hatzidiakos op de website van AZ. Hij doelde daarmee op de momenten waarbij hij goals voorkwam omdat hij op de eigen doellijn stond. ‘Het was een beetje geluk, maar ik koos ook bewust positie.’ AZ speelt dit seizoen goed en staat derde, maar van de traditionele top drie clubs won AZ nog niet. ‘Ja, het is ons dit seizoen inderdaad nog niet gelukt om van een traditionele top-3-club te winnen.’



‘Tegen PSV en Ajax was het net niet en tegen Feyenoord was het duidelijk. We zijn er wel echt dichtbij om ze pijn te doen. Zo hadden we vandaag na de 1-0 een kans om de 2-0 te maken. Dan hadden we Ajax écht pijn gedaan. Dat is frustrerend. Maar we zijn een gretige groep. Het maakt ons alleen nog maar gretiger om harder te trainen en beter te worden zodat we de drie punten volgende keer wél pakken’, aldus Hatzidiakos.

